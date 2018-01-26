Трамп опроверг сообщения о его попытке уволить Мюллера

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Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми новостями сообщения СМИ о том, что в июле он пытался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Fox News.

«Фейковые новости, друзья, фейковые новости. Типичные фейковые истории The New York Times», — заявил Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее газета The New York Times писала, что американский лидер приказал снять Роберта Мюллера с должности спецпрокурора, но отказался от своего намерения после того, как главный юрист Белого дома Дон Макган пригрозил в этом случае уйти в отставку.

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