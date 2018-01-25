В МИД заявили о торможении процесса полного уничтожения химического арсенала США
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Рябкова относительно парижской встречи так называемого Международного партнёрства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия.
По его словам, именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия был внесён «нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года», и всё же большинство стран, включая Россию, справились в итоге со своими обязательствами по данному вопросу.
«Однако, несмотря на это, безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остаётся обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещённый для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется» , — отметил Рябков.
Ранее Россия предложила создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием применения химоружия.