В МИД заявили о торможении процесса полного уничтожения химического арсенала США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США отсрочивают ликвидацию всего своего химического арсенала.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Рябкова относительно парижской встречи так называемого Международного партнёрства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия.

По его словам, именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия был внесён «нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия — до 2007 года», и всё же большинство стран, включая Россию, справились в итоге со своими обязательствами по данному вопросу.

«Однако, несмотря на это, безответственно раз за разом отодвигают сроки полного уничтожения собственного химарсенала. Теперь получается, что именно Вашингтон остаётся обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия — более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ. Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещённый для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется» , — отметил Рябков.

Ранее Россия предложила создать новый международный следственный орган, который будет заниматься расследованием применения химоружия. 

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