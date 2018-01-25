МИД Турции: США не выполнили ни одного обещания по курдским формированиям в Сирии

США не сдержали ни одного данного Турции обещания относительно курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Сирии, поэтому у Анкары нет доверия к Вашингтону, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил создать 30-километровую зону безопасности на севере Сирии, однако Анкара и Вашингтон могут по-разному рассматривать её создание и ждать от неё разного.

«Но даже если искренне они это говорят — всё равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме YPG», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон выступил с предложением по созданию зоны безопасности на севере Сирии протяжённостью 30 км.