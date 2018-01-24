Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога
«В продолжение контактов лидеров двух стран министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары.
Ранее Лавров обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.