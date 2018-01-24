Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.