Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

«В продолжение контактов лидеров двух стран министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары.

Ранее Лавров обсудил с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном ход операций в северных районах Сирии.

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