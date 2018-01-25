Министр юстиции Франции встретилась с лидерами профсоюзов в связи с забастовками в тюрьмах

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ встретилась с лидерами профсоюзов с целью прекратить забастовки работников тюрем. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что бастующие требуют улучшения условий труда.

По данным агентства, после двух раундов переговоров Беллубэ встретилась с представителями профсоюзов страны, чтобы представить новые инициативы.

Забастовки в ряде тюрем Франции начались 11 дней назад.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 января заблокированными остаются 119 из 188 французских тюрем.