Министр юстиции Франции встретилась с лидерами профсоюзов в связи с забастовками в тюрьмах

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Министр юстиции Франции Николь Беллубэ встретилась с лидерами профсоюзов с целью прекратить забастовки работников тюрем. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что бастующие требуют улучшения условий труда.

По данным агентства, после двух раундов переговоров Беллубэ встретилась с представителями профсоюзов страны, чтобы представить новые инициативы.

Забастовки в ряде тюрем Франции начались 11 дней назад.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 января заблокированными остаются 119 из 188 французских тюрем.

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