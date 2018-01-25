Министр юстиции Франции встретилась с лидерами профсоюзов в связи с забастовками в тюрьмах
Министр юстиции Франции Николь Беллубэ встретилась с лидерами профсоюзов с целью прекратить забастовки работников тюрем. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что бастующие требуют улучшения условий труда.
По данным агентства, после двух раундов переговоров Беллубэ встретилась с представителями профсоюзов страны, чтобы представить новые инициативы.
Забастовки в ряде тюрем Франции начались 11 дней назад.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 января заблокированными остаются 119 из 188 французских тюрем.
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