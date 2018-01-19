Под Парижем жандармы применили силу для разгона протестующих смотрителей тюрьмы

Французская жандармерия была вынуждена применить силу для разгона акции протеста смотрителей тюрьмы Флёри-Мерожи под Парижем, передаёт AFP.

Сообщается, что смотрители, требующие усиления мер безопасности, заблокировали вход в тюрьму. В результате сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Накануне 123 заключенных Флёри-Мерожи, крупнейшей тюрьмы в Европе, устроили бунт и отказались вернуться в свои камеры после того, как им сократили время прогулок. Для подавления протеста были вызваны сотрудники силовых органов.

Во Франции всю неделю проходят акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения.