Под Парижем более 120 заключённых устроили бунт в тюрьме

Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию в тюрьме Флёри-Мерожи под Парижем, где 123 заключённых отказались вернуться в свои камеры.

По информации телеканала BFMTV, бунт начался около полудня, после того как администрация сократила время прогулок заключённых.

Сообщается, что на место прибыли сотрудники силовых органов. При этом в администрации подчеркнули, что бунт не сопровождается насилием.

Как отметил источник телеканала, напряжённая обстановка во Флёри-Мерожи, которая считается крупнейшей тюрьмой Европы с более чем 4,3 тыс. заключённых, уже привела к усилению мер безопасности.

Ранее сообщалось, что четверо заключённых сбежали из тюрьмы под Парижем по связанным простыням.