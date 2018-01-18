Под Парижем более 120 заключённых устроили бунт в тюрьме
Сотрудники правоохранительных органов проводят операцию в тюрьме Флёри-Мерожи под Парижем, где 123 заключённых отказались вернуться в свои камеры.
По информации телеканала BFMTV, бунт начался около полудня, после того как администрация сократила время прогулок заключённых.
Сообщается, что на место прибыли сотрудники силовых органов. При этом в администрации подчеркнули, что бунт не сопровождается насилием.
Как отметил источник телеканала, напряжённая обстановка во Флёри-Мерожи, которая считается крупнейшей тюрьмой Европы с более чем 4,3 тыс. заключённых, уже привела к усилению мер безопасности.
Ранее сообщалось, что четверо заключённых сбежали из тюрьмы под Парижем по связанным простыням.
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