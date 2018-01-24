Во Франции более 100 тюрем остаются заблокированными из-за протестов
Сообщается, что по состоянию на 24 января заблокированными остаются 119 из 188 французских тюрем.
Как отмечает агентство, прошедшие накануне переговоры между Министерством юстиции и профсоюзами не помогли найти выход из беспрецедентного за последние 25 лет кризиса. Так, три организации покинули стол переговоров, посчитав предложения правительства несостоятельными.
Les blocages des prisons se poursuivent, mais l'accès à Fresnes dégagé #AFPpic.twitter.com/RrQSzoNhf7— Agence France-Presse (@afpfr) 24 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что под Парижем жандармы применили силу для разгона протестующих смотрителей тюрьмы.
Во Франции 10-й день проходят акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения.