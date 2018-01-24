Во Франции более 100 тюрем остаются заблокированными из-за протестов

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Надзиратели продолжают блокировать более 100 тюрем во Франции, передаёт AFP.

Сообщается, что по состоянию на 24 января заблокированными остаются 119 из 188 французских тюрем.

Как отмечает агентство, прошедшие накануне переговоры между Министерством юстиции и профсоюзами не помогли найти выход из беспрецедентного за последние 25 лет кризиса. Так, три организации покинули стол переговоров, посчитав предложения правительства несостоятельными.

Ранее сообщалось, что под Парижем жандармы применили силу для разгона протестующих смотрителей тюрьмы.

Во Франции 10-й день проходят акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения.

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