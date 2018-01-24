СМИ: Танкер с российским сжиженным газом прибыл в США

Танкер «Газелис», перевозивший в США партию российского сжиженного газа, прибыл в порт Бостона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отслеживающий передвижение судов портал Marine Traffic.

Как отмечается, танкер пришвартовался в 05:51 по времени Восточного побережья США (13:51 мск).

Ранее стало известно, что танкер «Газелис» с российским сжиженным газом, который должен был прибыть в США 20 января, совершил разворот в Атлантическом океане. Впоследствии были названы причины корректировки даты доставки.