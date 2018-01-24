Король Испании заявил, что каталонский кризис был попыткой подорвать нормы демократии

Во время кризиса в Каталонии имела место попытка подорвать базовые нормы демократии, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе король Испании Филипп VI. Об этом сообщает El Pais.

«Урок, который надо извлечь из этого кризиса, урок не только для Испании, но и для демократий в целом, — это необходимость уважать закон как одну из основ демократии, уважать политический плюрализм и основные принципы национального суверенитета, который принадлежит всем гражданам», — пояснил король.

Ранее Филипп VI во время своего рождественского обращения к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от очередного витка конфронтации.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.