Король Испании заявил, что каталонский кризис был попыткой подорвать нормы демократии
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«Урок, который надо извлечь из этого кризиса, урок не только для Испании, но и для демократий в целом, — это необходимость уважать закон как одну из основ демократии, уважать политический плюрализм и основные принципы национального суверенитета, который принадлежит всем гражданам», — пояснил король.
Ранее Филипп VI во время своего рождественского обращения к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от очередного витка конфронтации.
27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.