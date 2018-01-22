Пучдемон назвал сообщения о «вмешательстве России» в каталонский референдум несерьёзными

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в ходе дебатов в Копенгагенском университете заявил, что сообщения о якобы влиянии российских хакеров на итоги каталонского референдума нельзя воспринимать всерьёз.

«Вопрос о связях с Россией не относится к сегодняшней повестке дня. Многие испанские издания опубликовали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьёзно», — цитирует Пучдемона ТАСС.

В конце сентября газета El Pais обвинила Россию в каталонском кризисе и расшатывании европейской стабильности. 

При этом глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сообщила, что правительство Испании не имеет данных о возможном «вмешательстве» России в ситуацию с Каталонией.

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