Пучдемон назвал сообщения о «вмешательстве России» в каталонский референдум несерьёзными
«Вопрос о связях с Россией не относится к сегодняшней повестке дня. Многие испанские издания опубликовали информацию о том, что референдум в Каталонии каким-то образом связан с Россией. Это несерьёзно», — цитирует Пучдемона ТАСС.
В конце сентября газета El Pais обвинила Россию в каталонском кризисе и расшатывании европейской стабильности.
При этом глава Минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль сообщила, что правительство Испании не имеет данных о возможном «вмешательстве» России в ситуацию с Каталонией.