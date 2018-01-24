В Турции заявили об уничтожении восьми террористов в сирийском Африне

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Турецкие военные сообщили о ликвидации восьми террористов в ходе военных действий 24 января в сирийском Африне.

Об этом сообщает Habertürk.

Уточняется, что они были убиты при попытке нападения на позиции турецкой армии.

Ранее политолог Исса Мухамедович Исса в разговоре с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции Турции в сирийском Африне.

В ООН заявили, что глубоко обеспокоены сообщениями о военных действиях в районе Африна.

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