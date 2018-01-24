СМИ: Курды могут отказаться от участия в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Курды могут отказаться от участия в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи в связи с ситуацией в Африне, сообщает газета «Известия» со ссылкой на лидера сирийской курдской партии «Демократический союз» Салеха Муслима.

«Идёт война. Мы будем защищаться. И пока не видим смысла участвовать в сочинских переговорах. Но окончательное решение еще не принято. Тем не менее мы находимся в постоянном контакте с представителями России, США, других крупных стран, а также ООН и обмениваемся информацией о происходящем в Африне», — рассказал политик изданию.

Ранее Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашённых на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.