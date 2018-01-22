Турция заблокировала участие курдского «Демократического союза» в конгрессе по Сирии в Сочи

Турция заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» (PYD) в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи.

«PYD и силы самообороны сирийских курдов (YPG) не будут участвовать в конгрессе в Сочи, поскольку мы этого не одобрили. Ни одна группа не сможет участвовать в сочинском конгрессе, если Турция будет против этого», — цитирует РИА Новости представителя МИД Турции.

По его словам, список участников принимается Россией, Турцией и Ираном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашённых на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.