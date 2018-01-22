Лавров: курды включены в список приглашённых на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курды включены в список приглашённых на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи.

«Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, то, безусловно, эта роль должна быть обеспечена. Но она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — сказал Лавров в ответ на вопрос корреспондента RT.

По словам министра, на этой основе курдские представители были включены в список приглашённых на Конгресс нацдиалога Сирии, который пройдёт в Сочи.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что конгресс станет уникальной возможностью для сирийской оппозиции продемонстрировать своё существование и готовность к обсуждению политики на фундаментальных условиях.