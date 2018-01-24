Небензя: США не нужен независимый профессиональный механизм по расследованию химатак

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Соединённые Штаты не нуждаются в независимом и профессиональном механизме по расследованию химических атак в Сирии, заявил постоянный представитель России при ООН в ходе заседания Совета Безопасности.

«То, что нашу резолюция отвергают с порога, говорит о многом. Это ещё раз выдаёт истину, которую мы, к сожалению, знаем. США не нужен никакой независимый, профессиональный механизм», — сказал российский дипломат.

По его словам, Вашингтон «не только выдаёт истину, но выдаёт и себя на глазах международного сообщества».

«Кроме того, ещё раз скажу: зачем вам механизм расследования, когда вы уже вчера и сегодня до какого-либо расследования утверждаете без тени сомнения, что это сделало сирийское правительство? То есть вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя. Вы хотя бы понимайте, что вы и этим себя выдаёте», — заявил Небензя, призвав американскую сторону ознакомиться с проектом соответствующей резолюции, прежде чем отвергать её.

Ранее Небензя заявил, что Москва предлагает создать международный орган по расследованию применения химоружия в Сирии. 

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза обвинила Россию в попытках якобы «скрыть правду» о том, что действующий сирийский президент Башар Асад применял химическое оружие против мирного населения страны.

Подробнее — в материале RT.

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