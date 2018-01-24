Генштаб ВС Турции заявил о ликвидации 260 членов курдских вооружённых формирований в Африне

По меньшей мере 260 членов курдских вооружённых формирований уничтожены в рамках операции Турции «Оливковая ветвь» в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

«В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем, всего за время поведения операции как минимум 260 террористов «Сил народной самообороны», «Демократического союза», «Рабочей партии Курдистана» и группировки «Исламское государство»* было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что второй турецкий военнослужащий погиб в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в районе Африна.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014