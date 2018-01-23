В Польше задержали более 60 нелегально работающих украинцев

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Погранслужба Польши задержала 62 украинца и одного гражданина Молдавии, которые были незаконно трудоустроены на территории страны. Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, в их отношении приняты административные решения, предписывающие им покинуть страну.

Рабочие нелегально занимались деятельностью, связанной с физическим трудом, в одной из фирм на территории Люблина.

В погранслужбе добавили, что незаконно трудоустроившему их агентству грозит штраф.

Ранее стало известно, что украинцев, которые приехали работать на завод в польском посёлке Верухово, заставили носить униформу в цветах национального флага Украины.

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