В Польше задержали более 60 нелегально работающих украинцев
Как отмечается, в их отношении приняты административные решения, предписывающие им покинуть страну.
Рабочие нелегально занимались деятельностью, связанной с физическим трудом, в одной из фирм на территории Люблина.
В погранслужбе добавили, что незаконно трудоустроившему их агентству грозит штраф.
Ранее стало известно, что украинцев, которые приехали работать на завод в польском посёлке Верухово, заставили носить униформу в цветах национального флага Украины.