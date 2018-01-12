Польская компания объяснила «разделение» украинцев и поляков по цвету формы

Польская фирма Lindab выдавала на производстве украинцам и полякам форму разного цвета в связи с необходимостью преодолеть трудности языкового барьера.

Соответствующее заявление польской компании опубликовано на странице МИД Украины в Facebook.

«Мы решили ввести модель быстрого распознавания того, каким языком пользуются отдельные лица: сотрудники, которые не разговаривали на польском, независимо от национальности, должны были носить другие футболки. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другой язык и, таким образом, могут переводить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что форму разных цветов носят также бригадиры и техники.

«Такое решение позволило организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками, которая заключается в направлении сообщений непосредственно людям, которые их понимают, а также, если это необходимо, могут перевести и передать их содержание другим», — добавили в компании.

Подчёркивается, что на производстве и складах товаров «чрезвычайно важной является хорошая организация рабочего процесса и прежде всего обеспечение безопасных условий труда для работников».

«Работники в оранжевых футболках играют особенно важную роль в Lindab, поскольку способствуют улучшению коммуникации», — добавили в фирме.

10 января стало известно, что украинцев, которые приехали работать на завод в польском посёлке Верухово, заставили носить униформу в цветах национального флага Украины.