В Госдуме назвали абсурдом требование Совета Европы заплатить взнос

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который предложил Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы, требуемый генсеком Турбьёрном Ягландом.

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будем платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги. Мы считаем, что это неразумно и нелогично, — осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — полагает Чепа.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил поручить Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы.

Делегация России не принимает участия в работе сессии три года. Российская сторона с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев из России в 2014—2015 годах лишили права голоса.