Губернатор штата Гавайи объяснил медленную реакцию властей на ложную ракетную угрозу
Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на заявление политика.
Отмечается, что информацию о произошедшем он получил уже через две минуты после появления ложных данных, однако аннулировать предупреждение не могли в течение 17 минут.
«В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и других ведомств… Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям», — сказал Айдж.
13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого говорилось, что происходящее не является учениями.
В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение произошло из-за отсутствия у властей штата необходимых мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.
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