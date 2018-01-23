Губернатор штата Гавайи объяснил медленную реакцию властей на ложную ракетную угрозу

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Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж объяснил медленную реакцию на ложную ракетную угрозу тем, что он не знал пароля в Twitter.

Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на заявление политика.

Отмечается, что информацию о произошедшем он получил уже через две минуты после появления ложных данных, однако аннулировать предупреждение не могли в течение 17 минут.

«В тот момент я звонил руководству управления по чрезвычайным ситуациям штата Гавайи и других ведомств… Должен признаться, что я не знаю свои логины и пароли в Twitter, и, конечно, это один из пунктов, которые я изменил. Я записал их в телефон, теперь мы имеем прямой доступ к социальным сетям», — сказал Айдж.

13 января сообщалось, что жители американского штата Гавайи получили предупреждение о ракетной угрозе, в тексте которого говорилось, что происходящее не является учениями.

В Федеральной комиссии связи США заявили, что ложное оповещение произошло из-за отсутствия у властей штата необходимых мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

Военный эксперт Борис Подопригора в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выделил несколько ключевых факторов возможного военного конфликта между США и КНДР.

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