СМИ: Трамп отправится в Давос
Президент США Дональд Трамп поедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.
Об этом сообщает The Hill.
При этом уточняется, что первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать его в поездке.
Ранее сообщалось, что визит Трампа в Давос находится под вопросом из-за приостановки работы правительства.
23 января американский лидер подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля.
Форум в Давосе пройдёт 23—26 января.
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