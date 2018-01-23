СМИ: Трамп отправится в Давос

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Президент США Дональд Трамп поедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Об этом сообщает The Hill.

При этом уточняется, что первая леди США Меланья Трамп не будет сопровождать его в поездке. 

Ранее сообщалось, что визит Трампа в Давос находится под вопросом из-за приостановки работы правительства.

23 января американский лидер подписал принятый конгрессом США законопроект о продлении финансирования правительства до 8 февраля.

Форум в Давосе пройдёт 23—26 января.

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