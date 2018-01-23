Аргентинский депутат призвал Макри обсудить с Путиным продление поисков подлодки «Сан-Хуан»
Соответствующее заявление опубликовано на сайте политика.
«Национальный депутат Гильермо Кармона обратился к президенту Маурисио Макри с призывом попросить президента Владимира Путина продолжить помощь в поиске подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении.
Президент Аргентины прибыл в Россию с официальным визитом 22 января. Его встреча с Путиным намечена на 23 января.
Ранее родственники некоторых членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обратились к России с просьбой продолжить участие в операции по поиску субмарины.
17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.
В конце ноября военные признали гибель экипажа «Сан-Хуан».