Аргентинский депутат призвал Макри обсудить с Путиным продление поисков подлодки «Сан-Хуан»

Аргентинский депутат Гильермо Кармона призвал лидера страны Маурисио Макри обсудить в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным продление сотрудничества двух стран в поисковой операции пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политика.

«Национальный депутат Гильермо Кармона обратился к президенту Маурисио Макри с призывом попросить президента Владимира Путина продолжить помощь в поиске подводной лодки «Сан-Хуан», — говорится в сообщении.

Президент Аргентины прибыл в Россию с официальным визитом 22 января. Его встреча с Путиным намечена на 23 января.

Ранее родственники некоторых членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обратились к России с просьбой продолжить участие в операции по поиску субмарины.

17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.

В конце ноября военные признали гибель экипажа «Сан-Хуан».