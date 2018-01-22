Спасатели установили связь с заблокированными в пещере Швейцарских Альп туристами
По данным спасателей, у туристов есть вода и еда. Никто из них не пострадал. Кроме того, им была оказана психологическая помощь.
Как отмечается, уровень воды продолжает снижаться, однако в настоящее время неясно, когда туристы смогут покинуть пещеру.
Температура внутри составляет +6 °С.
9 января в Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт в связи с высокой угрозой схода лавины.
ФАН сообщало, что Ростуризм также предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горах Швейцарии.