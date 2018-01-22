Спасатели установили связь с заблокированными в пещере Швейцарских Альп туристами

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Сотрудники спасательных служб установили связь с восемью туристами, находящимися в пещере Хёллох в Швейцарских Альпах из-за подъёма уровня воды. Об этом сообщает местный портал 24heures.ch.

По данным спасателей, у туристов есть вода и еда. Никто из них не пострадал. Кроме того, им была оказана психологическая помощь.

Как отмечается, уровень воды продолжает снижаться, однако в настоящее время неясно, когда туристы смогут покинуть пещеру.

Температура внутри составляет +6 °С.

9 января в Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт в связи с высокой угрозой схода лавины.

ФАН сообщало, что Ростуризм также предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горах Швейцарии.

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