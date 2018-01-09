Ростуризм предупредил об опасности лавин в Швейцарии

Ростуризм предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горных районах Швейцарии, передаёт ФАН.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Швейцарии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Также рекомендовано следовать советам местных властей.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт, находящимся рядом с горой Маттерхорн, из-за высокой угрозы схода лавины.

Также Inforeactor сообщало, что жителей Курил предупредили о мощном урагане.