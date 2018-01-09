В Швейцарии 13 тысяч туристов не могут покинуть курорт рядом с горой Маттерхорн из-за лавины

Власти Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт, находящимся рядом с горой Маттерхорн, из-за высокой угрозы схода лавины.

Об этом сообщает Associated Press.

В связи с этим около 13 тыс. туристов не могут выехать из города.

Отмечается, что электроснабжение на курорте не нарушено и угрозы для жизни людей нет.

Ранее Федеральное агентство по туризму призвало российских туристов в Италии соблюдать меры безопасности в связи со снегопадами и сходом лавин в горах.