В Швейцарии 13 тысяч туристов не могут покинуть курорт рядом с горой Маттерхорн из-за лавины
Власти Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт, находящимся рядом с горой Маттерхорн, из-за высокой угрозы схода лавины.
Об этом сообщает Associated Press.
В связи с этим около 13 тыс. туристов не могут выехать из города.
Отмечается, что электроснабжение на курорте не нарушено и угрозы для жизни людей нет.
Ранее Федеральное агентство по туризму призвало российских туристов в Италии соблюдать меры безопасности в связи со снегопадами и сходом лавин в горах.
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