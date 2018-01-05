Ростуризм призвал соблюдать меры безопасности из-за схода лавин в Италии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) просит российских туристов в Италии соблюдать меры безопасности в связи со снегопадами и сходом лавин в горах.

«По данным Генконсульства России в Милане, более 10 тыс. туристов оказались заблокированными на горнолыжном курорте Червиния (область Валле-д'Аоста) в результате обильных снегопадов и схода лавин. Дорожное сообщение с Червинией было возобновлено днём 5 января 2018 года, в настоящий момент ситуация нормализуется», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Отмечается, что, по информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Италии и Франции сохраняется высокая лавиноопасность.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во Франции 29 человек пострадали от бури «Элеонора».