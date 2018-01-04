Во Франции 29 человек пострадали от бури «Элеонора»
По меньшей мере 29 человек пострадали и один погиб в результате зимней бури «Элеонора», обрушившейся на Францию в ночь на 3 января.
Как передаёт BFMTV, четверо пострадавших получили серьёзные травмы.
В настоящее время без электричества остаются около 11 тыс. домашних хозяйств на Корсике.
По данным французской метеослужбы, в четверг, 4 января, непогода ожидается в Альпах, существует высокий риск схода лавин.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в Европе из-за бури «Элеонора».
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