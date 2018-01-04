Три человека погибли в результате обрушившегося на Европу шторма «Элеонора»

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По меньшей мере три человека погибли из-за шторма «Элеонора», который обрушился на несколько европейских стран.

Об этом сообщает BBC.

По данным телекомпании, один человек погиб во французских Альпах, ещё два скончались из-за того, что были сметены огромной волной на побережье Страны Басков в Испании.

Отмечается, что удар стихии повредил здания в целом ряде стран Европы. В некоторых из них без электричества остались тысячи домов.

Ранее сообщалось, что во Франции синоптики зарегистрировали сильнейшую за последние семь лет зимнюю бурю — шторм «Элеонора».

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