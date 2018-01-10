В Швейцарии возобновлено железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом

Возобновлено железнодорожное сообщение с горнолыжным курортом Церматт в Альпах, где на протяжении двух дней были заблокированы около 13 тыс. человек, в том числе россияне. Об этом сообщил представитель местной железной дороги.

«В 17:15 возобновилось движение поездов между станциями Церматт и Тэш. Там, правда, нужно пересесть на автобус до Виспа, так как этот участок пути ещё не расчищен», — приводит сообщение ТАСС.

9 января власти Швейцарии закрыли горнолыжные спуски, канатную дорогу, туристические тропы, дороги и приостановили железнодорожное сообщение с курортом Церматт из-за высокой угрозы схода лавины.

Ростуризм, как передавало ФАН, также предупредил о повышенной опасности возникновения лавин в горных районах Швейцарии.