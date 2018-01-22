Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем в Германии

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Роспотребнадзор предупредил российских граждан о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии, передаёт ведомство со ссылкой на министерство здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS).

Согласно данным специалистов, по состоянию на 13 января число заболеваний увеличилось в северо-западных землях и южных землях Германии, в частности, в Баварии.

Как сообщают «Известия», высокий рост заболеваемости коклюшем медики связывают с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания.

Минздрав федеральной земли рекомендовал населению региона произвести вакцинацию, особенно семьям, ожидающим рождения ребенка, для которого коклюш особенно опасен.

Ранее ФАН передавало, что россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе.

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