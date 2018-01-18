Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе

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Роспотребнадзор предупредил о повышенной активности вирусов гриппа А и В в странах Северной, Южной и Западной Европы, передаёт ФАН.

«Отмечается рост циркуляции вирусов среди населения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, возрастание активности таких вирусов наблюдается в Европе с конца декабря.

Существенное количество заболевших гриппом выявлено в Великобритании.

Отмечается, что с октября 2017 года более 1,9 тыс. британцев были госпитализированы, 93 скончались.

Россиян призвали учитывать повышенную активность вирусов гриппа в Европе при планировании поездок за рубеж.

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