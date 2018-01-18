Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил о повышенной активности вирусов гриппа А и В в странах Северной, Южной и Западной Европы, передаёт ФАН.

«Отмечается рост циркуляции вирусов среди населения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, возрастание активности таких вирусов наблюдается в Европе с конца декабря. Существенное количество заболевших гриппом выявлено в Великобритании. Отмечается, что с октября 2017 года более 1,9 тыс. британцев были госпитализированы, 93 скончались. Россиян призвали учитывать повышенную активность вирусов гриппа в Европе при планировании поездок за рубеж.