СМИ: Турецкая провинция Килис подверглась обстрелу со стороны Сирии
По данным источника агентства, в результате произошедшего были повреждены несколько зданий. Представители правоохранительных органов были направлены на место происшествия.
Rockets fired from Syria hit Turkish border city Kilishttps://t.co/H2UwnFNLxtpic.twitter.com/4OQZvUcwZz— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 21 января 2018 г.
Также отмечается, что один человек в результате обстрела получил незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в городе Африн на северо-западе Сирии.