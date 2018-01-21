СМИ: Турецкая провинция Килис подверглась обстрелу со стороны Сирии

Два квартала турецкой провинции Килис подверглись ракетному обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

По данным источника агентства, в результате произошедшего были повреждены несколько зданий. Представители правоохранительных органов были направлены на место происшествия.

Rockets fired from Syria hit Turkish border city Kilishttps://t.co/H2UwnFNLxtpic.twitter.com/4OQZvUcwZz — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 21 января 2018 г.

Также отмечается, что один человек в результате обстрела получил незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в городе Африн на северо-западе Сирии.