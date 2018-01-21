СМИ: Турецкая провинция Килис подверглась обстрелу со стороны Сирии

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Два квартала турецкой провинции Килис подверглись ракетному обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

По данным источника агентства, в результате произошедшего были повреждены несколько зданий. Представители правоохранительных органов были направлены на место происшествия.

Также отмечается, что один человек в результате обстрела получил незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в городе Африн на северо-западе Сирии.

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