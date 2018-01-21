В посольстве России в Чехии не знают, есть ли среди пострадавших в результате пожара в Праге россияне

В посольстве России в Чехии заявили, что не располагают данными о том, есть ли среди пострадавших в результате пожара в отеле в Праге россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российской дипмиссии Алексея Колмакова.

«Посольство и консульство пока не располагают никакими данными о том, что граждане России могут находиться среди пострадавших при пожаре гостиницы», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что около 40 человек пострадали в результате возгорания, которое произошло в четырёхзвёздочном отеле Eurostars David в Праге.