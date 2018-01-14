В Португалии восемь человек погибли при пожаре в здании

По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в здании населённого пункта Вила-Нова-да-Раинья на севере Португалии.

Об этом сообщает TSF Radio со ссылкой на официальные источники.

Oito mortos e pelo menos 34 feridos no incêndio em Vila Nova da Rainha, Tondela - Saiba mais em https://t.co/uEFfo2zQzc#tsf#tondelapic.twitter.com/SXgf423Qrq — TSF Rádio (@TSFRadio) 14 января 2018 г.

При этом около 34 человек пострадали.

По уточнённым данным, возгорание удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в греческих Афинах.