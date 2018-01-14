В Португалии восемь человек погибли при пожаре в здании

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в здании населённого пункта Вила-Нова-да-Раинья на севере Португалии.

Об этом сообщает TSF Radio со ссылкой на официальные источники.

При этом около 34 человек пострадали.

По уточнённым данным, возгорание удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в греческих Афинах.

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