Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Афинах
Две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в греческих Афинах.
Об этом сообщает Skai.
Отмечается, что ещё один человек был госпитализирован.
По данным экстренных служб, пожар начался в подвале.
В тушении приняли участие 24 пожарных с восемью автомобилями.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Мексике.
11 декабря 2017 года Nation News передавало, что пенсионер погиб при пожаре в Вологодской области.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: