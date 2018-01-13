Два человека погибли в результате пожара в доме престарелых в Афинах

Две женщины погибли при пожаре в доме престарелых в греческих Афинах.

Об этом сообщает Skai.

Отмечается, что ещё один человек был госпитализирован.

По данным экстренных служб, пожар начался в подвале.

В тушении приняли участие 24 пожарных с восемью автомобилями.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате пожара в доме престарелых в Мексике.

11 декабря 2017 года Nation News передавало, что пенсионер погиб при пожаре в Вологодской области.