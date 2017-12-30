В Манчестере горит многоэтажное здание

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В британском Манчестере горит многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, возгорание произошло на девятом этаже здания в районе Нортерн Куортер.

На место ЧП прибыли 12 пожарных бригад.

14 июня в Лондоне произошёл пожар в 24-этажном здании Grenfell Tower, погибли и пропали без вести по меньшей мере 79 человек.

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