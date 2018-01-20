В Пентагоне призвали Турцию и сирийских курдов сконцентрироваться на борьбе с ИГ

В Пентагоне заявили, что турецким властям и сирийским курдам необходимо сосредоточиться на борьбе с террористической организацией «Исламское государство»*.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства обороны США Эрика Пэхона.

«Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ», — сказал он.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон не оказывает никакой поддержки Рабочей партии Курдистана.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В МИД России призвали стороны к сдержанности.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.





