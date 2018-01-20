В Генштабе Турции заявили о благополучном возвращении 72 самолётов после операции в Африне

Генштаб Турции заявил, что 72 самолёта турецких ВВС, принимавших участие в операции «Оливковая ветвь» в cирийском Африне, благополучно вернулись на авиабазу.

Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на заявление военных.

Уточняется, что на авиабазе самолёты будут готовить к другим воздушным миссиям.

Ранее Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

По данным турецких военных, в ходе операции были поражены 108 из 113 намеченных целей.