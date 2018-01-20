В Генштабе Турции заявили о благополучном возвращении 72 самолётов после операции в Африне

Короткая ссылка
Генштаб Турции заявил, что 72 самолёта турецких ВВС, принимавших участие в операции «Оливковая ветвь» в cирийском Африне, благополучно вернулись на авиабазу.

Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на заявление военных.

Уточняется, что на авиабазе самолёты будут готовить к другим воздушным миссиям.

Ранее Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

По данным турецких военных, в ходе операции были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru