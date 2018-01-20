Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на севере Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения стабильности на севере Сирии.

Об этом сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Обсуждалась ситуация в Сирии, в том числе вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН, чему должен способствовать созываемый в Сочи Конгресс сирийского национального диалога с широким составом участников», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в разговоре были затронуты и некоторые другие актуальные темы международной и двусторонней повестки дня.

«Главы внешнеполитических ведомств России и США условились оставаться в плотном контакте», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В МИД России призвали стороны к сдержанности.