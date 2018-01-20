МИД Китая обвинил ВМС США в нарушении территориальных вод

Министерство иностранных дел Китая обвинило ВМС США в том, что ракетный эсминец без разрешения вошёл в территориальные воды КНР у острова Хуанянь в Южно-Китайском море.

«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой — чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», — приводит РИА Новости сообщение МИД Китая.

По словам представителя МИД, действия корабля «подрывают суверенитет и интересы безопасности КНР». Он также отметил, что эти действия нарушают основные нормы международных отношений.

В связи с этим Китай выразил «серьёзное недовольство».

Накануне Россия и Китай были названы главными противниками США в новой военной стратегии Пентагона.







