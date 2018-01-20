СМИ: Трамп обсудил с представителем демократов остановку работы правительства

Американский президент Дональд Трамп в неформальной обстановке обсудил с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером прекращение работы правительства США на фоне отсутствия утверждённого федерального бюджета, сообщает NBC.

President Trump and Sen. Schumer discussed the shutdown over cheeseburgers Friday afternoon in the dining room off the Oval Office.



Cheeseburger summit failed. — Kasie Hunt (@kasie) 20 января 2018 г.

«Президент Трамп и сенатор Шумер обсудили остановку работы правительства во время перерыва за чизбургерами в столовой. Чизбургерный саммит провалился», — говорится в сообщении корреспондента телеканала Кейси Хант.

Отмечается, что в настоящее время сенаторы продолжают обсуждение сложившейся ситуации в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета.

Several Senators remain on floor holding discussions. — NBC Politics (@NBCPolitics) 20 января 2018 г.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету. Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».