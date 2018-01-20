СМИ: Трамп обсудил с представителем демократов остановку работы правительства
President Trump and Sen. Schumer discussed the shutdown over cheeseburgers Friday afternoon in the dining room off the Oval Office.— Kasie Hunt (@kasie) 20 января 2018 г.
Cheeseburger summit failed.
«Президент Трамп и сенатор Шумер обсудили остановку работы правительства во время перерыва за чизбургерами в столовой. Чизбургерный саммит провалился», — говорится в сообщении корреспондента телеканала Кейси Хант.
Отмечается, что в настоящее время сенаторы продолжают обсуждение сложившейся ситуации в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета.
Several Senators remain on floor holding discussions.— NBC Politics (@NBCPolitics) 20 января 2018 г.
Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету. Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».