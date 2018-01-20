СМИ: Трамп обсудил с представителем демократов остановку работы правительства

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Американский президент Дональд Трамп в неформальной обстановке обсудил с лидером демократического меньшинства в сенате Чаком Шумером прекращение работы правительства США на фоне отсутствия утверждённого федерального бюджета, сообщает NBC.

«Президент Трамп и сенатор Шумер обсудили остановку работы правительства во время перерыва за чизбургерами в столовой. Чизбургерный саммит провалился», — говорится в сообщении корреспондента телеканала Кейси Хант.

Отмечается, что в настоящее время сенаторы продолжают обсуждение сложившейся ситуации в связи с отсутствием утверждённого федерального бюджета.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету. Позднее Белый дом обвинил демократов в обструкционизме, отметив, что они «ставят политическую борьбу выше национальной безопасности».

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