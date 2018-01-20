В Белом доме заявили, что демократы не смогут остановить растущую экономику Трампа
Democrats can't shut down the booming Trump economy. Are they now so desperate they'll shut down the government instead? #SchumerShutdown— Sarah Sanders (@PressSec) 20 января 2018 г.
«Демократы не могут остановить растущую экономику Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что остановят работу правительства», — написала Сандерс после голосования в сенате.
Ранее сообщалось, что в сенате США по итогам процедурного голосования не удалось ограничить дебаты по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений.
Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.