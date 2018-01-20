В Белом доме заявили, что демократы не смогут остановить растущую экономику Трампа

Демократам в сенате США не удастся остановить растущую при действующем американском лидере Дональде Трампе экономику страны. Об этом заявила в своём Twitter официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Democrats can't shut down the booming Trump economy. Are they now so desperate they'll shut down the government instead? #SchumerShutdown — Sarah Sanders (@PressSec) 20 января 2018 г.

«Демократы не могут остановить растущую экономику Трампа. Неужели они настолько доведены до отчаяния, что остановят работу правительства», — написала Сандерс после голосования в сенате.

Ранее сообщалось, что в сенате США по итогам процедурного голосования не удалось ограничить дебаты по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений.

Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.