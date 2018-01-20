В сенате США не удалось ограничить проведение дебатов о финансировании правительства
Об этом сообщает The Hill.
#BREAKING: Senate rejects short-term spending bill, making government shutdown likely https://t.co/nOxeu6Gb03pic.twitter.com/N1KkIpSTiK— The Hill (@thehill) 20 января 2018 г.
Как отмечается, против проекта резолюции высказалось достаточное число сенаторов.
При этом если документ о финансировании правительства не будет принят до полуночи (08:00 мск), госучреждения будут вынуждены закрыться.
Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.