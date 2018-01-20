В сенате США не удалось ограничить проведение дебатов о финансировании правительства

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В сенате США по итогам процедурного голосования не удалось ограничить дебаты по проекту резолюции о продлении до 16 февраля временного финансирования правительственных учреждений.

Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, против проекта резолюции высказалось достаточное число сенаторов.

При этом если документ о финансировании правительства не будет принят до полуночи (08:00 мск), госучреждения будут вынуждены закрыться.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава оборонного ведомства Соединённых Штатов Джеймс Мэттис обсудили возможную остановку работы правительства страны.

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