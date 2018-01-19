Трамп заявил о необходимости принятия законопроекта о финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Палата представителей должна сегодня принять законопроект о финансировании правительства. Это очень важно для нашей страны — наши вооружённые силы нуждаются в этом!» — написал он.

House of Representatives needs to pass Government Funding Bill tonight. So important for our country - our Military needs it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.

22 декабря Трамп подписал резолюцию о временном финансировании правительства до 19 января 2018 года.