Трамп заявил о необходимости принятия законопроекта о финансировании правительства

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Президент США Дональд Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Палата представителей должна сегодня принять законопроект о финансировании правительства. Это очень важно для нашей страны — наши вооружённые силы нуждаются в этом!» — написал он.

22 декабря Трамп подписал резолюцию о временном финансировании правительства до 19 января 2018 года.

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США
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