Палата представителей продлила финансирование правительства США до 16 февраля

Короткая ссылка
Палата представителей Конгресса США приняла решение о временном финансировании федерального правительства до 16 февраля.

Об этом сообщает CBS.

Для вступления документа в силу необходимо, чтобы его поддержал сенат и подписал президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что это уже четвёртая по счёту резолюцию о временном финансировании федерального правительства. 

Ранее Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119