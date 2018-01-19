Палата представителей продлила финансирование правительства США до 16 февраля
Палата представителей Конгресса США приняла решение о временном финансировании федерального правительства до 16 февраля.
Об этом сообщает CBS.
Для вступления документа в силу необходимо, чтобы его поддержал сенат и подписал президент США Дональд Трамп.
Отмечается, что это уже четвёртая по счёту резолюцию о временном финансировании федерального правительства.
Ранее Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.
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