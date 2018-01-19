Палата представителей продлила финансирование правительства США до 16 февраля

Палата представителей Конгресса США приняла решение о временном финансировании федерального правительства до 16 февраля.

Об этом сообщает CBS.

Для вступления документа в силу необходимо, чтобы его поддержал сенат и подписал президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что это уже четвёртая по счёту резолюцию о временном финансировании федерального правительства.

Ранее Трамп заявил, что народу страны и американским военным необходимо, чтобы власти приняли законопроект о финансировании правительства.