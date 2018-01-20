В Белом доме сообщили о встрече Трампа и Мэй в Давосе

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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в своём Twitter сообщила о встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

«Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи в двустороннем формате с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Давосе на следующей неделе...», — написала она.

В декабре стало известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавит правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором примут участие федеральные министры и представители органов власти и бизнеса.

Как сообщалось, Трамп посетит форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.

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