В Белом доме сообщили о встрече Трампа и Мэй в Давосе
«Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с нетерпением ждёт встречи в двустороннем формате с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Давосе на следующей неделе...», — написала она.
.@POTUS looks forward to having a bilateral meeting with @theresa_may in Davos next week to further strengthen the US-UK Special Relationship.— Sarah Sanders (@PressSec) 19 января 2018 г.
В декабре стало известно, что вице-премьер России Аркадий Дворкович возглавит правительственную делегацию на 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, в котором примут участие федеральные министры и представители органов власти и бизнеса.
Как сообщалось, Трамп посетит форум в Давосе для укрепления американской экономической политики.