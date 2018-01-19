В Европейской федерации журналистов раскритиковали французский закон о фейковых новостях
Об этом он заявил агентству Sputnik.
«Мы (Европейская федерация журналистов. — RT) выступаем против этого законопроекта... Мне кажется, что получится закон, который будет невозможно применять, который будет неосуществим», — сказал Гутьеррес.
По его мнению, власти Франции выбрали репрессивный путь, который будет нарушать принцип свободы слова. Гутьеррес добавил, что это приведёт к ситуации, когда государственный орган будет определять, что является правдой, а что ложью.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети.