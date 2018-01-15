В Европарламенте создана структура по борьбе с фейковыми новостями

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В структуре Европарламента создано специальное подразделение по противодействию фейковым новостям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕП.

«Подразделение займётся деятельностью по защите репутации Европарламента, включая реагирование на фейковые новости», — заявил представитель пресс-службы.

Отмечается, что главой подразделения станет Маржори ван ден Брок, которая до сих пор занимала должность заместителя официального представителя ЕП.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие недели будет представлен проект закона, направленного против фейковых новостей в сети в период проведения избирательных кампаний.

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