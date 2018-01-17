В Госдуме прокомментировали заявления членов Европарламента в адрес российских СМИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал заявления Европейского парламента об RT и Sputnik.

«RT и Sputnik делают хорошую и правильную работу. Упрекать, что они делают работу, которая приводит к негативным последствиям в той или иной стране, — это контрпродуктивно. Нужно это пресекать. Ни в коем случае не замалчивать. Это будет нарастать, если мы не будем отвечать. Мы не должны с этим соглашаться, нужно доказать, что российские СМИ — это канал, который даёт информацию, а оценку даёт зритель или слушатель. Человек и в России, и в другой стране должен иметь весь спектр мнений: российские СМИ, западные, ближневосточные. Честная и правильная информация российских СМИ находит отклик по всему миру. Это никакая не пропаганда, не клевета», — отметил Свинцов.

Ранее член Европарламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» призвал депутатов перестать «поддерживать» российские СМИ посредством «парламентской инфраструктуры».

17 января в Совете Федерации заявили, что список ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учётом соответствующих действий иностранных государств.